СМИ сообщили о первых пострадавших на демонстрации в Москве

https://static.news.ru/photo/e507cc52-5d77-11eb-adff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве на несанкционированной акции в поддержку Навального появились первые пострадавшие. С Пушкинской площади вывели несколько человек в крови, сообщают очевидцы.

В Москве и других российских городах 23 января проходят несанкционированные властями митинги и демонстрации в поддержку арестованного блогера и оппозиционера Алексея Навального. По оценкам МВД, на московский митинг собралось около четырёх тысяч человек.

Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным «ОВД-Инфо» на 13:30 по Москве, в 40 городах России задержали 369 участников протестных акций в поддержку Навального.