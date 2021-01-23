Участники несогласованной акции в Москве облили краской полицейских

На Пушкинской площади в Москве неизвестный облил полицейских белой краской. Задело как минимум трёх правоохранителей.
Протестующие бросили в полицейских банку с белой краской на несанкционированной акции в Москве. Брызги задели трёх полицейских,
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».
23 января во многих городах России проходят акции протеста. Собравшиеся выступают в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на 30 суток. В районе Пушкинской площади находятся по разным данным от четырёх до 15 тысяч человек. Они требуют освобождения Навального.
Отмечается, что протестующие двинулись в сторону Кремля. Манежную площадь перекрыли правоохранительные органы.
Полиция уделяет внимание школьникам и студентам, родителей просят оградить их от участия в акциях. Генпрокуратура ранее завела уголовное дело по вовлечению несовершеннолетних в акции протеста. Соцсети блокируют призывы выходить на улицу.
Как ранее передавал NEWS.ru, в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы протестующие напали на сотрудников правоохранительных органов.