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05 июля 2025 в 08:05

На этот аромат сбежится вся семья! Готовим сочную свинину с картошкой

Готовим сочную свинину с картошкой Готовим сочную свинину с картошкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На аромат этой запеканки сбегается вся семья — и неудивительно! Сочная свинина, пропитанная специями, мягкий, рассыпчатый картофель и румяная корочка сверху — классическое сочетание, которое никогда не подводит. Это блюдо не требует сложных ингредиентов или много времени на подготовку, но при этом получается по-домашнему вкусным, сытным и особенно уютным.

500 граммов свиной шеи превратите в кубы и обжарьте до образования румяности с крупной луковицей. Всыпьте немного паприки, тмина и соли.

Восемь картофелин превратите в тонкие кружочки. Слоями распределите овощную нарезку, мясо и снова нарезку в жаропрочной форме. Залейте смесью из 200 миллилитров сливок, пары яиц и 100 граммов тертого сыра.

Выпекайте чуть больше получаса при 180 градусах.

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картошка
свинина
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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