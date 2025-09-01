День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:10

Мясо по-ирландски покорило всю семью — готовлю на обед и ужин

Мясо по-ирландски — это сытное и ароматное блюдо, которое сочетает сочный фарш с хрустящим беконом. Оно выглядит как ресторанное, но готовится просто и быстро дома. Обжарка и запекание делают котлеты мягкими внутри и с золотистой корочкой снаружи, а бекон добавляет насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления фарш из 500 г мяса солят и перчат, хорошо перемешивают и отбивают, после чего формируют четыре крупные котлеты. Каждую котлету обматывают полосками бекона и смазывают оливковым маслом. Котлеты обжаривают на сковороде с двух сторон до золотистой корочки, затем заворачивают в фольгу и запекают в духовке при 100 градусах около 30 минут. Блюдо выходит с нежным мясом внутри и ароматной хрустящей корочкой снаружи. Подавать лучше с картофельным пюре, овощами или свежим салатом. Мясо по-ирландски станет настоящим украшением семейного стола и понравится всем, кто любит сочные и насыщенные блюда.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
мясо
Ирландия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
