Турецкая закуска султан кебаб — вкуснее любых салатов! Мини-шаурма в конвертиках для ужина или перекуса

Если вы любите шаурму, но хотите попробовать более изысканный и аккуратный вариант, турецкий султан кебаб станет приятным открытием. Это блюдо сочетает в себе сочную мясную начинку, свежие овощи и нежный соус, завернутые в тонкий лаваш и обжаренные до хрустящей корочки. В отличие от уличной шаурмы, султан кебаб готовится порционно, имеет презентабельный вид и более сбалансированный вкус. Его удобно есть руками, он не разваливается и не пачкает одежду. Эта закуска отлично подойдет для фуршета, пикника или быстрого ужина, когда хочется чего-то сытного, но необычного.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 2 тонких лаваша, 1 огурец, 1 помидор, 100 г капусты, 1 луковица, 150 г йогурта, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец, масло для жарки. Курицу нарежьте мелко, обжарьте с луком до готовности. Овощи нарежьте соломкой. Смешайте йогурт с измельченным чесноком и зеленью. Лаваш разрежьте на квадраты 15×15 см. На каждый квадрат выложите мясо, овощи и соус. Заверните конвертиком. Обжарьте на сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими.

