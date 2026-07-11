Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 10:23

Мясо готовим по-шанхайски! Всего два ингредиента — быстро, пикантно и без грязной посуды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет этого блюда в кунжутном масле и быстрой обжарке. Я никогда не варю фасоль — только жарю. Так она остается сочной и не разваливается.

Ингредиенты

Свиное филе — 250 г, зеленая стручковая фасоль — 500 г, соевый соус — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кунжутное масло — 0,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., семена кунжутные — 3 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу свинину тонкой соломкой — чем тоньше, тем быстрее прожарится. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. растительного масла, бросаю мясо, солю и посыпаю кунжутом. Жарю на медленном огне 5–7 минут, пока не появится золотистая корочка. Тем временем готовлю фасоль: выбираю молодые стручки — они тоньше и без жестких волокон.

Добавляю к мясу оставшееся масло и всю фасоль, жарю еще 3–4 минуты. Самое важное — не переварить, фасоль должна остаться слегка хрустящей. За минуту до готовности мелко рублю чеснок, смешиваю его с соевым соусом и кунжутным маслом, вливаю на сковороду. Прогреваю все вместе пару минут — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вся магия в кунжутном масле и сильном огне: сковорода ворчит, мясо шипит, и через 15 минут у меня на тарелке настоящий китайский ужин. Рекомендую подавать с рисом, чтобы собрать весь соус, — пальчики оближешь.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Новая волна адской жары накрыла европейскую страну
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Осло обвинили в демилитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.