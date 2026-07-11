Мясо готовим по-шанхайски! Всего два ингредиента — быстро, пикантно и без грязной посуды

Мясо готовим по-шанхайски! Всего два ингредиента — быстро, пикантно и без грязной посуды

Секрет этого блюда в кунжутном масле и быстрой обжарке. Я никогда не варю фасоль — только жарю. Так она остается сочной и не разваливается.

Ингредиенты

Свиное филе — 250 г, зеленая стручковая фасоль — 500 г, соевый соус — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, кунжутное масло — 0,5 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., семена кунжутные — 3 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу свинину тонкой соломкой — чем тоньше, тем быстрее прожарится. Разогреваю сковороду с 1 ст. л. растительного масла, бросаю мясо, солю и посыпаю кунжутом. Жарю на медленном огне 5–7 минут, пока не появится золотистая корочка. Тем временем готовлю фасоль: выбираю молодые стручки — они тоньше и без жестких волокон.

Добавляю к мясу оставшееся масло и всю фасоль, жарю еще 3–4 минуты. Самое важное — не переварить, фасоль должна остаться слегка хрустящей. За минуту до готовности мелко рублю чеснок, смешиваю его с соевым соусом и кунжутным маслом, вливаю на сковороду. Прогреваю все вместе пару минут — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вся магия в кунжутном масле и сильном огне: сковорода ворчит, мясо шипит, и через 15 минут у меня на тарелке настоящий китайский ужин. Рекомендую подавать с рисом, чтобы собрать весь соус, — пальчики оближешь.