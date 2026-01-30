Зимняя Олимпиада — 2026
Мягкая куриная грудка с этим рецептом гарантирована: дел на пять минут, а вкус — выше всяких похвал

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт раз и навсегда решит проблему сухости курицы — мягкая куриная грудка с ним гарантирована. Готовить не трудно! дел на пять минут, а вкус — выше всяких похвал.

В процессе запекания курица пропитывается воздушной, тающей смесью из яиц и сметаны, что делает каждое волокно невероятно мягким, сочным и буквально тающим во рту.

Для приготовления понадобятся: 500-600 г куриного филе, 3 яйца, 200 г сметаны, 2-3 средних помидора, 150 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка или прованские травы по вкусу. Куриное филе нарежьте на небольшие, примерно одинаковые кубики. Выложите курицу в форму для запекания, смазанную маслом, посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, солью и выбранными специями до получения однородной массы. Залейте этой смесью курицу, слегка встряхните, чтобы заливка распределилась. Помидоры нарежьте кружочками или дольками и выложите поверх заливки. Посыпьте все тертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте блюдо 30-35 минут, пока курица полностью приготовится, а сверху не образуется румяная сырная корочка.

Ранее стало известно, как приготовить жюльен, если нет кокотниц.

Проверено редакцией
