Хрустящий восторг для ужина: салат-кольцо с пекинской капустой, курицей и сухариками в сырной заправке

Хрустящий восторг для ужина: салат-кольцо с пекинской капустой, курицей-гриль и сухариками в сырной заправке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина или встречи гостей.

Получается обалденная вкуснятина: свежий хруст пекинской капусты, ароматная курица-гриль, пикантные соломки сыра и золотистые сухарики, объединённые густой, нежной сырно-чесночной заправкой.

Для приготовления вам понадобится: 300 г пекинской капусты, 250 г курицы-гриль, 100 г твёрдого сыра, 1 упаковка ржаных сухариков, 3 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 150 г майонеза, соль, перец. Капусту тонко нашинкуйте. Курицу разберите на волокна. Сыр натрите на тёрке. Для заправки смешайте сметану, майонез, выдавленный чеснок, соль и перец. В центр круглого блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг него: капуста, половина заправки, курица, сыр, оставшаяся заправка. Накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей посыпьте сухариками и аккуратно удалите стакан.

