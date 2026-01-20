Рецепт для тех, у кого нет кокотниц: ароматный жюльен с курицей и грибами на сковороде

Ароматный жюльен с курицей и грибами можно приготовить на сковороде. Рассказываем рецепт для тех, у кого нет кокотниц. Попробуйте, и вы убедитесь, что вкусное блюдо можно воссоздать с помощью обычной посуды.

Вкус жюльена — это богатый и невероятно гармоничный букет. Сочность ингредиентов, кремовая текстура соуса и сыр создают идеальное сочетание, которое тает во рту.

Для приготовления понадобится: 300 г куриного филе, 250 г свежих шампиньонов, 1 средняя луковица, 200 мл сливок 20% жирности, 100 г твердого сыра, 1 ст. л. сливочного и растительного масла для жарки, соль, перец, мука (1 ст. л.). Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси масел до белого цвета, посолите и поперчите. Выложите курицу в тарелку. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками грибы и жарьте до испарения жидкости. Верните курицу в сковороду, всыпьте муку, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте сливки, доведите до кипения и тушите на медленном огне 5–7 минут, пока соус не загустеет. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром, накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне еще 3–5 минут, пока сыр не расплавится.

