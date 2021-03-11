МВД Москвы объяснило, почему силовики закрывали жетоны на митингах

https://static.news.ru/photo/7622d6c2-8263-11eb-b840-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов ответил на вопрос депутата Мосгордумы Николая Зубрилина о том, почему на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального некоторые силовики заклеивали нагрудные жетоны, по которым можно идентифицировать их личность.

Он заявил, что жетоны не были видны только у тех полицейских, которые надевали бронежилеты.

Во время проведения публичных мероприятий нагрудные знаки визуально не были доступны только у тех сотрудников полиции, на которых были надеты бронежилеты (по причине отсутствия места для крепления знака), — говорится в ответе, который депутат опубликовал в Facebook.

Там отмечается, что при ношении бронежилетов порядок закрепления нагрудных жетонов в правовых актах отсутствует.

При этом на акциях журналисты и участники фиксировали многочисленные случаи намеренного закрытия номера жетона полицейскими. Так, очевидцы фотографировали силовиков, жетоны которых были размещены в специальных прозрачных нагрудных карманах бронежилета, но заклеены сверху непрозрачными полосами.

Федеральный закон «О полиции» требует от полицейских ношения специальных жетонов, благодаря которым можно установить их личность.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Мероприятия сопровождались жёсткими задержаниями. В том числе силовики применяли силу к журналистам, писал NEWS.ru.