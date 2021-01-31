Силовики Петербурга задерживают журналистов

https://static.news.ru/photo/e1be4f50-63c4-11eb-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: fontankaspb/t.me

Представители силовых структур Санкт-Петербурга задерживают журналистов, которые выполняют свою работу на акции в поддержку политика Алексея Навального, рассказали в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.

Среди задержанных сотрудников СМИ представитель «Коммерсанта» Олег Дилимбетов. Он рассказал, что сфотографировал задержание активиста.

Бежал рядом. И меня схватил полицейский. Не представился. Просто увёл в автобус. Сказал, что достал я тут бегать, — рассказал журналист.

Также силовики задержали сотрудников «Новой газеты» Серафима Романова (работал в спецжилете с пресс-картой) и Дениса Короткова, а также журналиста «Московского Комсомольца» Анастасию Семенович и оператора нескольких изданий Георгия Маркова.

Глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявил представителям союза, что у него есть информация о задержаниях, но если главные редакторы вовремя не сообщают ему о препятствовании работе своим сотрудникам, то «в пути автобусы никто останавливать не будет», говорится на сайте объединения.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 2119 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Во многих городах России продолжается акция в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 2119 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.