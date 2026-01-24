Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Мое секретное оружие: картофельные «гнезда» с жюльеном. Готовятся проще пирога, а смотрятся — как праздник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Беру картофельное пюре и начинку из курицы с грибами — и собираю уютные «гнезда». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое впечатлит всех — от домочадцев до гостей.

Получается волшебная вкуснятина: хрустящие снаружи и нежные внутри картофельные бортики, скрывающие ароматнейший сливочно-сырный жюльен. Идеальное сочетание текстур и насыщенного вкуса в каждой ложке!

Для приготовления вам понадобится:

Для пюре: 600–700 г картофеля, 50 мл молока или сливок, 1 яйцо, 1 ст. л. сливочного масла, соль.

Для жюльена: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 мл сливок 20%, 80 г сыра, 1 ст. л. муки, масло для жарки, соль, перец.

Приготовление:

  1. Картофель отварите, приготовьте нежное пюре со сливочным маслом и молоком, остудите. Добавьте яйцо, перемешайте.

  2. Для начинки мелко нарежьте лук, курицу и грибы. Обжарьте лук, добавьте курицу, затем грибы. Готовьте 10 мин. Всыпьте муку, перемешайте, влейте сливки и потушите до загустения. Добавьте половину тертого сыра, приправьте.

  3. Форму для запекания смажьте маслом. Картофельную массу разделите на части, сформируйте руками «чашечки-гнезда» с высокими бортиками.

  4. Наполните каждое гнездо начинкой, сверху посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C до аппетитной золотистой корочки. Подавайте горячим!

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
