Москвичей предупредили о дождливой погоде с 12 мая Синоптик Цыганков: с 12 мая Москву ждёт дождь и облачная погода

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Со вторника, 12 мая, Москву ждёт дождь и облачная погода, предупредил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с «Москвой 24». Именно 12 мая в столице прогнозируется наиболее сильный дождь, затем будут небольшие осадки. Они продлятся до следующего вторника — до 17 мая.

Днём 12 мая температура будет в пределах плюс 15-18 градусов. В пятницу тоже температура составит плюс 15-18. В субботу ожидается плюс 14-19. В воскресенье будет плюс 12-17, — сказал Цыганков.

В понедельник-вторник, 16-17 мая, в Москву вернётся холод, ветер станет северо-западным и северным, добавил он. Днём 16 мая температура ожидается плюс 11-16, 17 мая немного ниже — плюс 10-15.

Ранее стало известно, что в Москве и Московской области объявляли «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение в российской столице действовало до 09:00 9 мая, в Подмосковье — до 12:00 9 мая. В Московском регионе ожидался сильный ветер, местами — порывы до 17 м/с.

4 мая в Москве прошёл кратковременный снегопад, который ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала обычным делом для этого месяца. Собеседница подчеркнула, что жители столицы стали свидетелями «типичной погоды тыловой части циклона».