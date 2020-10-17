Москва столкнулась с нехваткой трудовых мигрантов

https://static.news.ru/photo/72c39574-1108-11eb-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число трудовых мигрантов в российской столице с начала года значительно сократилось, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам, — приводит ТАСС слова градоначальника.

Он подчеркнул, что отток мигрантов влияет на рынок труда в столице, особенно в сфере жилищно-коммунальных услуг. Мэр добавил, что далеко не все москвичи готовы заниматься тяжёлым физическим трудом.

Но потихоньку всё равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов, — отметил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предложили более широко использовать механизм наказаний в виде принудительных работ, чтобы компенсировать нехватку трудовых ресурсов.