Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский трафик Instagram в июле стал рекордным для 2019 года. Он достиг 246,87 млн посещений с десктопов и мобильных устройств. Исследователи связывают это с флешмобом из-за Леди Гаги.

Рост трафика на 12,1% выше, чем в январе этого года, и на 24,8% выше, чем в феврале — самом неудачном для Instagram месяце с точки зрения трафика из России, рассказал...