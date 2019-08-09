Московский зоопарк в субботу, 10 августа, работает в штатном режиме. В пятницу, 9 августа, зоопарк не работал из-за ухудшения погодных условий.
...даже в такие не слишком погожие дни многие животные очень активны, а кто-то и вовсе радуется наступившей прохладе — например, морские котики, белые медведи, овцебыки и другие обитатели зоопарка, — говорится в сообщении зоосада в Facebook.
Как ранее писал News.ru, фуникулёр «Воробьёвы горы» восстановил работу после непродолжительного закрытия. Причиной остановки «канатки» стал сильный ветер.