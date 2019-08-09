https://static.news.ru/photo/6629a9a6-bab6-11e9-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фуникулёр «Воробьёвы горы» восстановил работу после непродолжительного закрытия. Причиной остановки «канатки» стал сильный ветер.

В данный момент мы работаем. Мы, действительно, после обеда закрылись на некоторое время, потому что были сильные порывы ветра, что не допускает безопасную перевозку пассажиров, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе канатной дороги.

Из-за непогоды остаются закрытыми столичные парки и зоопарк, информирует « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов. На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей московского региона просят укрываться в капитальных строениях и не прятаться под хрупкими конструкциями.

Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».