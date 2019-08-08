https://static.news.ru/photo/cc92e0e2-ba0a-11e9-bbcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Infinte_Space

Больше десяти минут длилось сообщение от МЧС, прервавшее вещание федеральных каналов.

На экране на синем фоне появилось предупреждение, в котором жителей Москвы и Московской области просят укрываться в капитальных строениях и не укрываться под хрупкими конструкциями. Сообщения о штормовом предупреждении также получили пользователи мобильных приложений «Московское метро» и «Расписание».

Ранее News.ru писал, что метеоролог назвал причину аномальной погоды в России. Он объяснил, что Луна оказывает гравитационное воздействие на «пятый океан» — на земную атмосферу, что отражается на погоде.