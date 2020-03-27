https://static.news.ru/photo/7cdc559e-700b-11ea-b24d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дежурные судьи выйдут на работу в судах Москвы общей юрисдикции на выходной неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

В судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учётом конкретных обстоятельств, — передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ранее президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе.

Соответствующее решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дизайнер Артемий Лебедев ответил на введение недели выходных с сохранением заработной платы, решение о котором принял президент Владимир Путин. По его словам, неясно, откуда предприниматели возьмут деньги на выплаты заработных плат во время отдыха сотрудников.