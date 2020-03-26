https://static.news.ru/photo/a822d29a-6ebd-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. Он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей.

Сотрудникам будет сохранена заработная плата, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в российских судах было решено приостановить рассмотрение уголовных дел. Ограничения введены с 19 марта по 10 апреля. Рассматривать будут только категории дел безотлагательного характера либо дела упрощенного производства, где решение выносят без присутствия сторон.