https://static.news.ru/photo/989a1618-6f7f-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: АГН Москва/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев ответил на введение недели выходных с сохранением заработной платы, решение о котором принял президент Владимир Путин. По его словам, неясно, откуда предприниматели возьмут деньги на выплаты заработных плат во время отдыха сотрудников.

Он отметил, что его студия продолжит работать в нормальном режиме.

Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на неё взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как? Быть щедрым за мой счёт есть бесконечное количество желающих, — написал он в своём блоге в Telegram.

Бизнесмен отметил, что в дизайне, в отличие от нефти, нет сверхдоходов и неделя простоя грозит организации банкротством.

Мы ещё пригодимся стране. Поэтому вынужден вам отказать, — заключил он.

25 марта в телеобращении к россиянам Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля внеплановыми выходными, которые призвал провести дома, сообщал NEWS.ru.