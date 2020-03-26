Дизайнер Артемий Лебедев ответил на введение недели выходных с сохранением заработной платы, решение о котором принял президент Владимир Путин. По его словам, неясно, откуда предприниматели возьмут деньги на выплаты заработных плат во время отдыха сотрудников.
Он отметил, что его студия продолжит работать в нормальном режиме.
Это очень круто, что людям сохранят зарплату. А где на неё взять денег? А? Может, государство компенсирует частным компаниям бабло? Или как? Быть щедрым за мой счёт есть бесконечное количество желающих, — написал он в своём блоге в Telegram.
Бизнесмен отметил, что в дизайне, в отличие от нефти, нет сверхдоходов и неделя простоя грозит организации банкротством.
Мы ещё пригодимся стране. Поэтому вынужден вам отказать, — заключил он.
25 марта в телеобращении к россиянам Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять гражданам отсрочки по кредитам. Президент также объявил будние дни между 28 марта и 6 апреля внеплановыми выходными, которые призвал провести дома, сообщал NEWS.ru.
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