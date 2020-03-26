https://static.news.ru/photo/f4393450-6eb6-11ea-907a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.

Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующее решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Ранее во время видеообращения к гражданам из-за коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена, писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 430 тысяч человек, выздоровевших более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.