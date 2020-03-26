Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе,
Ранее во время видеообращения к гражданам из-за коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена, писал NEWS.ru.
На 25 марта в мире число заразившихся превышает 430 тысяч человек, выздоровевших более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен