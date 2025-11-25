Мошенники придумали новый обман с уплатой налогов

В преддверии окончания срока уплаты налогов за 2024 год мошенники активизировали фишинговую кампанию, передает «РБК» со ссылкой на компанию Angara MTDR, специализирующуюся на кибербезопасности. Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, которые внешне неотличимы от официального сайта Федеральной налоговой службы России.

Они используют доменные имена с использованием слова «nalog» и маскируют их под официальные страницы Госуслуг. Таким образом, они вынуждают пользователей проходить процедуру авторизации на поддельных ресурсах, получая доступ к их учетным данным.

Для обеспечения безопасности специалисты Angara MTDR советуют не откладывать уплату налогов на последний момент. Они подчеркивают, что можно лично проверить начисления, задолженности и произвести оплату в налоговой инспекции по месту проживания. В компании рекомендуют пользоваться только официальными источниками и избегать переходов по ссылкам в SMS и мессенджерах.

Ранее сообщалось, что мошенники стали применять искусственный интеллект для создания поддельных фотографий ДТП. В интернете появились предложения по изготовлению фальшивых снимков разбитых автомобилей. Цель злоумышленников — получение страховых выплат по ОСАГО и КАСКО.