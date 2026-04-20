20 апреля 2026 в 13:05

Морковный салат с яйцами: простой до невозможности, но вкус хочется повторять

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые блюда оказываются самыми удачными — и этот морковный салат как раз из таких. Делается буквально за несколько минут, а получается свежим, сочным и очень гармоничным по вкусу. Тот самый вариант, который попробуешь один раз — и потом готовишь снова и снова.

Ингредиенты

Морковь — 400 г, яблоко (лучше сладкое) — 200 г, яйца — 2 шт., сыр твердый — 70–100 г, греческий йогурт 2% — 250 г, чеснок — 1 зубчик, сок 1/4 лимона, соль и черный перец — по вкусу, кунжут — для подачи.

Приготовление

Морковь и яблоко натираем на крупной терке. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и нарезаем небольшими кусочками. Сыр натираем на терке.

Все ингредиенты соединяем в миске, добавляем йогурт, измельченный чеснок и лимонный сок. Солим, перчим и тщательно перемешиваем.

Перед подачей посыпаем кунжутом.

Ранее мы делились рецептом интересного салата. Винегрет с яйцами — заправка из авокадо.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
