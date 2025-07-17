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17 июля 2025 в 11:01

Морковное печенье с грецкими орехами! Простая, но полезная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковное печенье с грецкими орехами — витаминный десерт с хрустящей ноткой! Кто сказал, что полезное не может быть вкусным? Это нежное печенье докажет обратное! Сочетание сладкой моркови и ароматных грецких орехов создает удивительную гармонию вкусов, а мягкая текстура напоминает восточные сладости. Идеальный вариант для мам, чьи дети наотрез отказываются есть овощи — здесь морковь совершенно не чувствуется, зато остаётся вся её польза.

Натрите 260 г моркови на мелкой тёрке и слегка отожмите сок. 100 г грецких орехов порубите ножом, оставив небольшие кусочки для текстуры. Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром до пышности, добавьте морковь и перемешайте. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно введите в массу, затем добавьте орехи. Тесто получится достаточно густым, но липким.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень с пергаментом, слегка приплюсните. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20--25 минут до румяного оттенка. Готовое печенье станет мягким внутри с приятной ореховой хрусткостью.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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