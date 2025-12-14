Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 04:08

Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Даже если вы никогда не пекли кексы, этот рецепт не оставит шансов на неудачу. Простые ингредиенты, легкое замешивание и гарантированно восхитительный результат.

Для кекса мне понадобится: тертая морковь (200 г), мука (150 г), яйца (2 шт.), растительное масло (100 мл), мед (80 г), разрыхлитель (1 ч. л.), корица. Для глазури: творожный сыр (100 г), апельсиновый сок (2 ст. л.), цедра половины апельсина.

Готовлю тесто: морковь очищаю и тру на самой мелкой терке — это главный секрет сочности, крупные кусочки не дадут такой нежной текстуры. В глубокой миске взбиваю яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавляю тертую морковь и перемешиваю. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и корицей, всыпаю в мокрые ингредиенты и аккуратно замешиваю однородное тесто. Переливаю его в смазанную маслом форму и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки. Даю кексу полностью остыть в форме — это важно, иначе глазурь растает. Для глазури просто смешиваю творожный сыр с апельсиновым соком и цедрой до кремообразного состояния. Шпателем или ложкой равномерно распределяю глазурь по остывшему кексу.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Пористая текстура, а сверху — бархат: этот рецепт апельсинового кекса в моем личном топе
Общество
Пористая текстура, а сверху — бархат: этот рецепт апельсинового кекса в моем личном топе
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Общество
Мандариновые кексы на рисовой муке — это не десерт, а кусочек солнца: идеально в хмурый день
Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество
Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Закуска «Мидии» из чернослива на Новый год: сырно-ореховая вкуснятина для праздничного стола
Общество
Закуска «Мидии» из чернослива на Новый год: сырно-ореховая вкуснятина для праздничного стола
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Космос
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
кексы
рецепты
десерты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на российский регион
Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году
«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе
Сон о переезде в другую страну: важные перемены в судьбе по соннику
Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков
Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL
США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.