Морковь и апельсин — идеальный дуэт: готовлю такой кекс регулярно — быстрый рецепт для вкусного результата

Даже если вы никогда не пекли кексы, этот рецепт не оставит шансов на неудачу. Простые ингредиенты, легкое замешивание и гарантированно восхитительный результат.

Для кекса мне понадобится: тертая морковь (200 г), мука (150 г), яйца (2 шт.), растительное масло (100 мл), мед (80 г), разрыхлитель (1 ч. л.), корица. Для глазури: творожный сыр (100 г), апельсиновый сок (2 ст. л.), цедра половины апельсина.

Готовлю тесто: морковь очищаю и тру на самой мелкой терке — это главный секрет сочности, крупные кусочки не дадут такой нежной текстуры. В глубокой миске взбиваю яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавляю тертую морковь и перемешиваю. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и корицей, всыпаю в мокрые ингредиенты и аккуратно замешиваю однородное тесто. Переливаю его в смазанную маслом форму и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки. Даю кексу полностью остыть в форме — это важно, иначе глазурь растает. Для глазури просто смешиваю творожный сыр с апельсиновым соком и цедрой до кремообразного состояния. Шпателем или ложкой равномерно распределяю глазурь по остывшему кексу.

