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27 июля 2025 в 16:00

«Молочная девочка» с клубникой — торт из детства, который сводит с ума!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Молочная девочка» с клубникой — это ностальгия в самом вкусном её проявлении. Нежные, тающие во рту коржи на сгущёнке, воздушный сливочный крем и сочная клубничная прослойка — идеальный баланс сладости и лёгкой кислинки. Этот торт не требует сложных навыков: тесто замешивается за минуты, а крем взбивается без хлопот. Главный секрет — в сгущённом молоке, которое делает коржи влажными и по-домашнему ароматными. Такой десерт украсит любой праздник, но будьте осторожны — его невозможно остановиться есть!

Для коржей взбейте 3 яйца с 500 г сгущёнки до однородности, добавьте 200 г просеянной муки и 10 г разрыхлителя, замесите тесто. Разделите на 4 части, каждую выпекайте в форме 18 см при 180 °C 12–15 минут. Для крема взбейте 600 мл холодных сливок с 120 г сахарной пудры до пиков, добавьте 400 г сливочного сыра и аккуратно перемешайте. Клубнику (250 г) нарежьте, смешайте с 25 г сахара и 10 г крахмала, проварите 3 минуты до загустения. Собирайте торт, чередуя коржи, крем и клубничную прослойку. Дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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