11 февраля 2026 в 10:35

Мой любимый рецепт пирога «Ореховник». Очень вкусный и простой, никакого торта не нужно

Фото: D-NEWS.ru
Этот ореховый пирог — гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для семейного чаепития. Его необычность в том, что сметанное тесто получается необычайно влажным и нежным, а прослойка из грецких орехов после запекания превращается в хрустящую карамельную начинку.

Получается восхитительная выпечка: сочный, мягкий и немного влажный бисквит с ванильным ароматом и контрастной сладкой сердцевиной из хрустящих, покрытых золотистой карамелью орехов.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 100 г сливочного масла, 125 г сахара, 200 г сметаны, 3 яйца, чайная ложка с горкой разрыхлителя, чайная ложка без горки соды и немного ванилина; для прослойки — 200 г грецких орехов, 100 г сахара и 50 г сливочного масла. Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром, добавьте яйца, сметану и ванилин, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и содой, быстро вымешайте однородное тесто. Для начинки крупно порубите орехи. На сковороде растопите сливочное масло, всыпьте сахар и, помешивая, доведите до легкого карамельного оттенка. Добавьте орехи, быстро обжарьте их в карамели и снимите с огня. Половину теста выложите в форму, застеленную бумагой, равномерно распределите ореховую начинку и покройте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы начинка идеально закрепилась.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

