МО РФ дало разъяснения по сокращению рабочего дня женам мобилизованных

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Национальный центр управления Минобороны России дал разъяснения по сокращению рабочего дня женам мобилизованных. Согласно пояснениям, они не входят в категорию граждан, пользующихся правом сокращения рабочего дня на час с сохранением прежнего размера зарплаты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Сокращение рабочего дня (рабочей недели) с сохранением заработной платы за полное рабочее время предоставляется категориям лиц, определенным Трудовым кодексом Российской Федерации и другими специальными законами. Жены мобилизованных граждан не входят в отдельную категорию, пользующуюся правом на указанную льготу, — сказано в сообщении центра.

Ведомство также призвало россиян доверять только проверенной информации, которую публикуют официальные источники. Отмечается, что специалисты горячей линии проводят консультации по всем обращениям в круглосуточном режиме. Обратившимся оказывается необходимое содействие в решении проблемных вопросов.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в отношении работников, мобилизованных для участия в спецоперации России на Украине, приняты дополнительные гарантии сохранения трудового стажа. Рабочий день для них засчитывается за два, что скажется в том числе на их стаже и пенсионном обеспечении.