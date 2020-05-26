Минздрав обратится в кабмин за допсредствами на выплаты врачам

https://static.news.ru/photo/9cd1b552-9f53-11ea-b128-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения направит документы в правительство с запросом предоставить дополнительные выплаты врачам, работающим в «красной зоне».

Есть реализованных два постановления правительства по стимулирующим выплатам медицинским работникам. На сегодняшний день это было 52 млрд рублей, но на следующий период мы уже видим, что недостаточно средств, — отметила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.

Регионы уже оценили, сколько им нужно на стимулирующие выплаты медработникам. Поэтому Минздрав направит прошение на выделение дополнительных средств на май и июнь.

По словам Семёновой, власти должны выделить дополнительные средства, чтобы оплатить работу врачей за май и июнь. В эти месяцы борьба с коронавирусом будет ещё идти, передаёт ТАСС.

Ранее правительство РФ постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачиваться в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей, писал NEWS.ru.