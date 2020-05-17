Прокуратура нашла нарушения в выплатах надбавок медикам в Прикамье

https://static.news.ru/photo/cfbb2b26-9830-11ea-b63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не в полном объёме выплатили стимулирующие надбавки медицинскому персоналу за работу с пациентами с коронавирусом четыре больницы Пермского края. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Выяснилось, что стационары применяли неверный порядок расчёта таких выплат.

Врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 7» стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объёме. Аналогичные нарушения выявлены ещё в трёх учреждениях Пермского края, — сказано в сообщении.

После этого краевой министр здравоохранения Оксана Мелехова получила представление от Генпрокуратуры РФ с требованием незамедлительно выплатить доначисления. Помимо этого, прокуроры проверяют сведения о возможных нарушениях прав медиков в городской больнице Соликамска.

Правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с заражёнными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Как писал NEWS.ru, ранее в Прикамье умер 19-й пациент с коронавирусом.