Минздрав назвал число погибших при отравлении смертоносным сидром Минздрав: 31 человек погиб при отравлении смертоносным сидром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате отравления суррогатным сидром погиб 31 россиянин, сообщает в Telegram пресс-служба Минздрава РФ. В ведомстве уточнили, что всего ядовитым напитком отравились 97 человек, трое из них пребывают в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек. Зафиксирован 31 случай летального исхода. В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших, — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших от употребления отравленного сидра значатся пять несовершеннолетних и одна беременная женщина. Случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии.

6 июня был выявлен первый в Чувашии случай отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадавшему из города Алатыря оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что ядовитый напиток «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления людей, был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.