16 августа 2025 в 19:01

Минтай в мундире: обалденная вкуснятина под шапкой из овощей и сыра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в мундире — это нежное филе рыбы, томленное под шапкой из сочных овощей и золотистой сырной корочкой. Рыбка впитывает ароматы лука, моркови и томатов, а расплавленный сыр добавляет ее вкусу сливочные нотки.

Для приготовления выложите 500 г филе минтая в форму, сверху — пассерованные 1 луковицу и 1 морковь, нарезанные кружками 2 помидора. Посыпьте 100 г тертого сыра, сбрызните оливковым маслом, запекайте 25 минут при 190 °C.

Подавайте с зеленью — блюдо богато белком (23 г/порция), витаминами А и D, при этом содержит всего 180 ккал. Эта обалденная вкуснятина скрасит ваш обед или ужин и идеального подходит для тех, кто придерживается правильного питания!

Дарья Иванова
Д. Иванова
