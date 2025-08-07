Минтай с рисом в духовке — ужин по-азиатски из простых продуктов!

Минтай с рисом в духовке — ужин по-азиатски из простых продуктов!

Минтай с рисом в духовке — вкусный праздник каждый день! Кто сказал, что из бюджетной рыбы нельзя приготовить ресторанное блюдо? Этот рецепт минтая с рисом доказывает обратное! Нежное филе на ароматной рисовой подушке с яркой зеленой пастой — настоящее объятие вкусов. Аппетитный запах имбиря, чеснока и лайма наполнит ваш дом, а красивая подача сделает ужин по-настоящему праздничным.

Приступаем к приготовлению:

Сначала займемся пастой — она придаст нашему блюду неповторимый вкус. В блендере измельчите 2 пучка кинзы, 3 зубчика чеснока, 2 острых перчика (удалите семена, если не любите слишком острое), 2 см имбиря. Добавьте цедру и сок 2 лаймов, 6 ст. л. соевого соуса и 2 ч. л. кунжутного масла. Получится ароматная ярко-зеленая масса.

Теперь подготовим рис. Басмати (400 г) промойте до прозрачной воды, затем смешайте с 3/4 приготовленной пасты. Выложите в форму для запекания, залейте кипятком так, чтобы вода покрывала рис на 1 см. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Пока рис готовится, натрите 4 филе минтая оставшейся пастой, слегка посолите. Когда рис будет почти готов, снимите фольгу, разложите рыбу поверх риса и верните в духовку еще на 12–15 минут.

Перед подачей украсьте блюдо дольками лайма, посыпьте нарезанным зеленым луком и кинзой. Аромат стоит невероятный! Рис впитал все соки и пасту, получился необыкновенно вкусным, а минтай — нежным и сочным. Это тот случай, когда простота ингредиентов превращается в кулинарное волшебство. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.