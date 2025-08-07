Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:13

Минтай с рисом в духовке — ужин по-азиатски из простых продуктов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай с рисом в духовке — вкусный праздник каждый день! Кто сказал, что из бюджетной рыбы нельзя приготовить ресторанное блюдо? Этот рецепт минтая с рисом доказывает обратное! Нежное филе на ароматной рисовой подушке с яркой зеленой пастой — настоящее объятие вкусов. Аппетитный запах имбиря, чеснока и лайма наполнит ваш дом, а красивая подача сделает ужин по-настоящему праздничным.

Приступаем к приготовлению:

Сначала займемся пастой — она придаст нашему блюду неповторимый вкус. В блендере измельчите 2 пучка кинзы, 3 зубчика чеснока, 2 острых перчика (удалите семена, если не любите слишком острое), 2 см имбиря. Добавьте цедру и сок 2 лаймов, 6 ст. л. соевого соуса и 2 ч. л. кунжутного масла. Получится ароматная ярко-зеленая масса.

Теперь подготовим рис. Басмати (400 г) промойте до прозрачной воды, затем смешайте с 3/4 приготовленной пасты. Выложите в форму для запекания, залейте кипятком так, чтобы вода покрывала рис на 1 см. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут.

Пока рис готовится, натрите 4 филе минтая оставшейся пастой, слегка посолите. Когда рис будет почти готов, снимите фольгу, разложите рыбу поверх риса и верните в духовку еще на 12–15 минут.

Перед подачей украсьте блюдо дольками лайма, посыпьте нарезанным зеленым луком и кинзой. Аромат стоит невероятный! Рис впитал все соки и пасту, получился необыкновенно вкусным, а минтай — нежным и сочным. Это тот случай, когда простота ингредиентов превращается в кулинарное волшебство. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
минтай
рыба
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.