Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:00

Спрятала брынзу в кабачки! На выходе обалденный кабачковый киш-улитка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый киш-улитка с брынзой и черри: вкусное солнышко на вашем столе! Представьте нежный пирог, где тонкие слайсы кабачка закручены в изящную спираль, а между ними прячутся сладкие томаты и солоноватая брынза. Этот киш — лето в золотистой песочной корзинке!

Рецепт:

  1. Основа: смешайте 180 г муки, 90 г холодного сливочного масла, щепотку соли и 3 ст. л. воды. Замесите тесто, раскатайте в круг ⌀ 30 см. Выложите в форму, формируя бортики.

  2. Начинка:

    • Молодой кабачок (400 г) нарежьте вдоль тонкими слайсами ножом для чистки овощей. Посолите, отожмите сок.

    • Выложите слайсы по кругу от центра, перекрывая края (как чешую).

    • Между слоями вставьте половинки черри (150 г) и кусочки брынзы (100 г).

  3. Заливка: взбейте 3 яйца с 150 мл сливок, 50 г тертого пармезана, щепоткой мускатного ореха. Залейте в форму.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 35–40 минут до золотистости.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пироги
рецепты
выпечка
кабачки
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна постыдная правда об «орденоносцах» в ВСУ
Стал известен ответ Зеленского на предложение оставить Донбасс ради мира
Лютая месть за Курск, трюк Трампа, ступор на Аляске: что будет дальше
«Ростех» сообщил об иностранных заказах на один вид военной техники
Ученые создали бактериальный щит для доставки вирусов в раковую опухоль
В США раскрыли, какие уступки готов обсудить Зеленский на встрече с Трампом
Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят
Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США
В Петербурге задержали подростков, избивших двойника Ленина
Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Озвучен средний срок жизни бойцов ВСУ под Сумами
«Вплавились в ногу»: девушка купила шорты в интернете и получила ожоги
Встречу Путина и Трампа назвали прорывом на пути к миру на Украине
Готовлю «Тещин язык» уже 5 лет — и каждый раз все просят рецепт
Тюремного повара наказали за лозунг «Бухенвальда» на спине
Беременная женщина спасла детей из полыхающего дома
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе
«Ахмат» перемолол ВСУ в своей «мясорубке» на Сумском направлении
ИИ помог создать новый класс антибиотиков против самых опасных инфекций
Священник объяснил значение подаренной Путиным на Аляске иконы
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.