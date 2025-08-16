Спрятала брынзу в кабачки! На выходе обалденный кабачковый киш-улитка!

Кабачковый киш-улитка с брынзой и черри: вкусное солнышко на вашем столе! Представьте нежный пирог, где тонкие слайсы кабачка закручены в изящную спираль, а между ними прячутся сладкие томаты и солоноватая брынза. Этот киш — лето в золотистой песочной корзинке!

Рецепт:

Основа: смешайте 180 г муки, 90 г холодного сливочного масла, щепотку соли и 3 ст. л. воды. Замесите тесто, раскатайте в круг ⌀ 30 см. Выложите в форму, формируя бортики. Начинка: Молодой кабачок (400 г) нарежьте вдоль тонкими слайсами ножом для чистки овощей. Посолите, отожмите сок.

Выложите слайсы по кругу от центра, перекрывая края (как чешую).

Между слоями вставьте половинки черри (150 г) и кусочки брынзы (100 г). Заливка: взбейте 3 яйца с 150 мл сливок, 50 г тертого пармезана, щепоткой мускатного ореха. Залейте в форму.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 35–40 минут до золотистости.

