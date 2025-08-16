Кабачки на зиму «Как с грядки»! Вкусные жареные кружки в маринаде! Эти маринованные кабачки сохраняют летний вкус даже зимой! Сочные обжаренные кружочки в пикантном маринаде с луком, перцем и чесноком — идеальная закуска к мясу или самостоятельная овощная заготовка.
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 2 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- Перец болгарский — 1 шт.
- Масло растительное — 50 мл
Для маринада:
- Соль — 15 г
- Сахар — 30 г
- Приправа для шашлыка — 30 г
- Уксус 9% — 50 мл
- Перец чёрный молотый — 1/3 ч.л.
- Соевый соус (по желанию) — 1-2 ст.л.
Приготовление
- Кабачки нарезаем кружками толщиной 1 см (у старых очищаем кожуру и удаляем семена). Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Лук режем полукольцами, перец — соломкой, чеснок пропускаем через пресс.
- В большой миске смешиваем обжаренные кабачки с овощами, добавляем все компоненты маринада. Тщательно перемешиваем и оставляем под крышкой на 6 часов, чтобы овощи пропитались.
- Раскладываем смесь по стерильным банкам, плотно утрамбовывая. Заливаем оставшимся маринадом. Стерилизуем 15-20 минут в кипящей воде, затем сразу закатываем.
- Совет: для пикантности можно добавить 1 ч.л. горчицы в маринад. Хранить в тёмном месте при комнатной температуре. Открытую банку — в холодильник.
