16 августа 2025 в 13:30

Кабачки на зиму «Как с грядки»! Вкусные жареные кружки в маринаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки на зиму «Как с грядки»! Вкусные жареные кружки в маринаде! Эти маринованные кабачки сохраняют летний вкус даже зимой! Сочные обжаренные кружочки в пикантном маринаде с луком, перцем и чесноком — идеальная закуска к мясу или самостоятельная овощная заготовка.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 2 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Масло растительное — 50 мл

Для маринада:

  • Соль — 15 г
  • Сахар — 30 г
  • Приправа для шашлыка — 30 г
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Перец чёрный молотый — 1/3 ч.л.
  • Соевый соус (по желанию) — 1-2 ст.л.

Приготовление

  1. Кабачки нарезаем кружками толщиной 1 см (у старых очищаем кожуру и удаляем семена). Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Лук режем полукольцами, перец — соломкой, чеснок пропускаем через пресс.
  2. В большой миске смешиваем обжаренные кабачки с овощами, добавляем все компоненты маринада. Тщательно перемешиваем и оставляем под крышкой на 6 часов, чтобы овощи пропитались.
  3. Раскладываем смесь по стерильным банкам, плотно утрамбовывая. Заливаем оставшимся маринадом. Стерилизуем 15-20 минут в кипящей воде, затем сразу закатываем.
  4. Совет: для пикантности можно добавить 1 ч.л. горчицы в маринад. Хранить в тёмном месте при комнатной температуре. Открытую банку — в холодильник.

Ранее мы готовили салат «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время.

кабачки
лук
овощи
закатки
закрутки
простой рецепт
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
