Украинский лидер Владимир Зеленский назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса в обмен на мирное соглашение с Россией, пишет американское агентство Reuters. Вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей был одним из условий, выдвинутых президентом России летом прошлого года.

Российский лидер предложил заморозить большую часть линий фронта, если Киев уступит весь Донецк — промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы. <…> Зеленский отклонил это требование, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос во время предстоящей встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Кроме того, он может обсудить эту тему в ходе возможных переговоров в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина.

До этого профессор Питер Кузник заявлял, что у Зеленского нет иного выхода, кроме как пойти на утрату территорий ради достижения мира. По его словам, это общеизвестный факт. Эксперт отметил, что нынешние позиции Киева являются наилучшими, так как со временем они будут лишь ослабевать.