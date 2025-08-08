Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Забудьте о сковороде и сухой рыбе: готовим сочную скумбрию в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сковороде и сухой рыбе, сочную скумбрию можно легко приготовить в духовке сразу с гарниром. По этому рецепту рыба получается удивительно мягкой внутри с золотистой корочкой снаружи, а картофель пропитывается всеми соками и специями.

Для приготовления возьмите: 2 скумбрии, 6 картофелин, 1 болгарский перец, 1 кабачок, 1 луковицу, 2 помидора, 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, соль, перец, прованские травы. Рыбу очистите, нарежьте порционно, сбрызните лимоном. Овощи нарежьте крупными дольками. В форму для запекания выложите картофель, затем рыбу и овощи, посолите, поперчите, посыпьте травами, полейте маслом. Запекайте 40 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте горячим, украсив зеленью. Это сочное, ароматное блюдо с идеальным сочетанием нежной рыбной мякоти, румяной картошки и яркого вкуса запеченных овощей.

Ранее стало известно, как приготовить сочный минтай в заливном тесте.

