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08 июля 2025 в 18:45

Сочный минтай в заливном тесте: такая рыба только в радость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в заливном тесте — это нежное филе с хрустящей воздушной корочкой, где сочность рыбы идеально сочетается с легкой текстурой теста. Такая рыба только в радость!

Для приготовления нарежьте 500 г филе минтая порционными кусочками, посолите и поперчите. Приготовьте тесто: смешайте 1 яйцо, 100 мл ледяной воды, 100 г муки и щепотку соли до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде (слой — 3 см). Каждый кусочек рыбы обмакните в тесто и сразу опустите в кипящее масло. Жарьте 3–4 минуты до золотистого цвета, перевернув один раз.

Готовый минтай получается сочным с хрустящей ажурной корочкой. Этот способ приготовления особенно хорош для минтая, так как заливное тесто сохраняет его сочность, а быстрое обжаривание не дает рыбе пересушиться.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие стрипсы, — вкуснее, чем в KFC.

минтай
рыба
рецепты
тесто
Дарья Иванова
Д. Иванова
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