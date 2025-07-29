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29 июля 2025 в 18:33

Медовые шашлычки из курицы на сковороде: быстрая вкуснятина на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медовые шашлычки из курицы, приготовленные на сковороде, получаются невероятно нежными, с золотистой карамельной корочкой и изысканным сладко-пряным вкусом. Мед придает мясу тонкую фруктовую нотку, а чеснок и специи делают блюдо ароматным.

Для приготовления возьмите 800 г куриного филе (лучше бедро), нарежьте кубиками 3–4 см. Приготовьте маринад: смешайте 3 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соевого соуса, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра и 2 ст. л. растительного масла. Замаринуйте курицу в этой смеси. Нагрейте сковороду с толстым дном, выложите кусочки курицы (можно надеть их на шпажки) и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до румяности. Затем влейте оставшийся маринад, убавьте огонь и тушите под крышкой еще 5 минут, пока соус не загустеет.

Подавайте с овощами или рисом — этот шашлык удивит вас сочностью и богатым вкусом! Эта быстрая вкуснятина на ужин понравится и взрослым, и детям.

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шашлыки
курица
рецепты
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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