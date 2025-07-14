Все сложила в рукав для запекания — сытный ужин готов: ребрышки с картошкой

Все сложила в рукав для запекания — сытный ужин готов: ребрышки с картошкой

Свиные ребрышки с картошкой, запеченные в рукаве, получаются невероятно сочными и ароматными. Мясо буквально тает во рту, а картофель пропитывается пряными соками, становясь золотистым и насыщенным по вкусу. Процесс приготовления предельно прост: все сложила в рукав для запекания — и сытный ужин готов.

Рецепт: возьмите 1 кг свиных ребер, нарежьте порционно и обмажьте смесью из 2 ст. л. горчицы, 1 ч. л. паприки, соли и перца по вкусу. 6–8 картофелин среднего размера нарежьте дольками. В рукав для запекания выложите ребра и картошку, добавьте 3 зубчика чеснока и веточку розмарина. Плотно завяжите рукав, сделайте несколько проколов сверху и запекайте 1,5 часа при 180 °C. За 15 минут до готовности разрежьте рукав для образования румяной корочки.

Это блюдо гарантированно станет хитом любого ужина! Оно имеет аппетитную корочку снаружи и остается нежным внутри, с гармоничным сочетанием специй и натурального вкуса свинины.

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