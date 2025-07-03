Котлеты из духовки: картофельный трюк, который делает их невероятно сочными

Котлеты из духовки: картофельный трюк, который делает их невероятно сочными

Этот бюджетный рецепт станет вашим любимым — котлеты получаются менее калорийными, чем жареные, и более вкусные, если знать картофельный трюк, который делает их невероятно сочными.

Вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 2 крупные картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец, специи по вкусу.

Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Смешайте с фаршем, добавьте яйцо, манку, специи, тщательно вымесите. Манка впитает влагу и не даст котлетам развалиться. Формируем котлеты, выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, затем переворачиваем и запекаем еще 15 минут до румяной корочки.

Эти котлеты из духовки покорят вас своей сочностью и нежностью! Вкус — нежные, воздушные котлеты с хрустящей корочкой, где картофель придает особую мягкость и легкую сладость, а манка делает текстуру особенно нежной. Подавайте с любым гарниром.

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