Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:48

Котлеты из духовки: картофельный трюк, который делает их невероятно сочными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот бюджетный рецепт станет вашим любимым — котлеты получаются менее калорийными, чем жареные, и более вкусные, если знать картофельный трюк, который делает их невероятно сочными.

Вам понадобится: 500 г фарша (говядина + свинина), 2 крупные картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец, специи по вкусу.

Картофель и лук натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Смешайте с фаршем, добавьте яйцо, манку, специи, тщательно вымесите. Манка впитает влагу и не даст котлетам развалиться. Формируем котлеты, выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, затем переворачиваем и запекаем еще 15 минут до румяной корочки.

Эти котлеты из духовки покорят вас своей сочностью и нежностью! Вкус — нежные, воздушные котлеты с хрустящей корочкой, где картофель придает особую мягкость и легкую сладость, а манка делает текстуру особенно нежной. Подавайте с любым гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский борщ с аджикой.

котлеты
духовки
рецепты
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.