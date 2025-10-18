Минтай больше не разделываю и не жарю — запекаю целиком под соусом: обалденный ужин за 20 минут

Минтай больше не разделываю на филе и не жарю — запекаю целиком под соусом. Получается обалденный ужин за 20 минут. С этим рецептом рыба выходит нежной и ароматной: сочное мясо минтая пропитывается сливочно-томатным соусом с пикантными нотами чеснока и лимона, а прованские травы добавляют средиземноморский шарм.

Вам понадобится: 2 тушки минтая, 200 г сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, 1 лимон, 3 зубчика чеснока, соль, перец и прованские травы. Рыбу промойте, обсушите, сделайте несколько надрезов на спинке и натрите смесью соли, перца и соком половинки лимона. Для соуса смешайте сметану, томатную пасту, давленый чеснок и травы. Форму для запекания смажьте маслом, выложите рыбу, обильно полейте соусом и запекайте при 200 °C 20 минут до румяной корочки.

Это блюдо особенно хорошо с картофелем или рисом, а простота приготовления делает его идеальным для семейного ужина без лишних хлопот.

