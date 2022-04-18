Минпросвещения: российские школьники будут изучать историю с первого класса

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что ведомство намерено ввести изучение истории в школах с первого класса, передаёт ТАСС. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса, — рассказал он.

На данный момент историю в российских школах изучают с пятого класса. Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения РФ, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы».

Ранее российские школы получили новые рекомендации от Минпросвещения о проведении особых уроков на фоне ситуации вокруг Украины и в мире. Учащимся должны рассказать об антироссийских санкциях и их влиянии на отечественную экономику. В ведомстве подчеркнули, что таким образом школьникам покажут возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления Запада.