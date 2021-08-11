Минобороны одобрило действия военных в инциденте с британским эсминцем

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что предупредительный огонь российских лётчиков по британскому эсминцу был правильным. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты».

Картаполов сказал, что Су-24М скинул авиабомбы по курсу движения корабля менее чем в одном километре от него и британцы поняли возможные последствия.

Когда по курсу британца ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло. <...> Если помните, есть их съёмка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты. <...> Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений, — заявил генерал-полковник.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Су-24М пришлось открыть предупредительный огонь, после этого корабль покинул территорию России.