Журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма

Британский журналист Джонатан Бил поделился видео с борта британского эсминца Defender, который накануне грубо вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. Кадры опубликовал телеканал Би-би-си.

В ролике видно , что британские военные серьёзно засуетились, когда услышали предупредительные выстрелы российских военных. Самих выстрелов не слышно, но видно, как экипаж забегал, чтобы поскорее покинуть опасную зону.

Также по записи становится понятно, что военные просто не могли не слышать предупреждений от пограничников и ФСБ России. Это при том, что накануне в Минобороны Великобритании заявили, что «никаких выстрелов в направлении эсминца Defender не производилось».

Позднее Джонатан Бил признался, что это было преднамеренное действие королевского эсминца. При попытке проплыть в Грузию он специально грубо нарушил границу РФ. Он рассказал, что буквально в 100 ярдах от эсминца были видны российские пограничники и прекрасно слышно, как они стреляют, намекая, что вести себя подобным образом на чужой территории недопустимо.

Великобритания заявила, что Defender проходил через украинские воды по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту.

Американцы ранее высмеяли действия британского эсминца. «Спорим, что британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь», — шутили они в комментариях к новости.