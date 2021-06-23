Журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма

Британский журналист Джонатан Бил поделился видео с борта британского эсминца Defender, который накануне грубо вторгся в территориальные воды России в районе Крыма. Кадры опубликовал телеканал Би-би-си.
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Также по записи становится понятно, что военные просто не могли не слышать предупреждений от пограничников и ФСБ России. Это при том, что накануне в Минобороны Великобритании заявили, что «никаких выстрелов в направлении эсминца Defender не производилось».
Позднее Джонатан Бил признался, что это было преднамеренное действие королевского эсминца. При попытке проплыть в Грузию он специально грубо нарушил границу РФ. Он рассказал, что буквально в 100 ярдах от эсминца были видны российские пограничники и прекрасно слышно, как они стреляют, намекая, что вести себя подобным образом на чужой территории недопустимо.
Великобритания заявила, что Defender проходил через украинские воды по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту.
Американцы ранее высмеяли действия британского эсминца. «Спорим, что британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь», — шутили они в комментариях к новости.