Минобороны: активность иностранной разведки на границах РФ возросла на 40%

https://static.news.ru/photo/3c06eff6-3de8-11eb-a8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force via globallookpress.com/Global Look Press

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) обнаружили у границ России в 2020 году на 40% больше иностранных самолётов-разведчиков, чем в 2019-м, заявили представители Минобороны РФ. Ведомство зафиксировало свыше тысячи фактов полёта у рубежей страны.

Министерство добавило, что всего в 2020-м РТВ засекли и сопроводили свыше 2 млн воздушных объектов. РТВ оснащаются радиолокационными станциями и предназначаются для определения средств воздушно-космического нападения противника. РТВ также призваны обеспечить данными о воздушной обстановке командование Вооружённых сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы, пишет РИА Новости.

11 декабря над Беринговым морем было замечено приближение к границе России американского самолёта-разведчика RC-135 ВВС США. В связи с этим в воздух подняли российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Объект в этот момент находился над нейтральными водами Берингова моря. Российская сторона приняла необходимые меры для недопущения нарушения границы. С этой целью в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель Су-27 поднимали в небо для сопровождения самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над акваторией Чёрного моря. Приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами.