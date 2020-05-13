Минкомсвязь ввела дополнительные мощности для работы портала госуслуг

https://static.news.ru/photo/6cd22074-9519-11ea-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь обеспечила дополнительными мощностями портал госуслуг из-за увеличения числа обращений.

В министерстве заявили, что на портал госуслуг обрушилась рекордная нагрузка за всё время его существования.

В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено, — сообщили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал недовольство работой портала госуслуг. Сайт не справился с большим количеством обращений по поводу детских выплат. По словам президента, на портал поступило свыше миллиона заявок от граждан, которые рассчитывают получить единовременную помощь на ребёнка. Также российский лидер раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей.

NEWS.ru писал, что Минкомсвязи запустило специальный онлайн сервис (posobie16.gosuslugi.ru). На нём можно подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Деньги полагаются на каждого ребёнка, имеющего российское гражданство. Заявку можно оставить до 1 октября 2020 года.