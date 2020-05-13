Путин потребовал обратить внимание на работу портала госуслуг

https://static.news.ru/photo/3c2f92aa-9512-11ea-b1e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство работой портала госуслуг, который не справился с большим количеством обращений по поводу детских выплат.

Свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объёмом обращений, — цитирует ТАСС Путина.

Он также сообщил, что сотрудники Минкомсвязи работу портала уже наладили, и попросил впредь обращать на это внимание, «как и на другие вопросы подобного рода».

Как писал NEWS.ru, Минкомсвязи объявила о запуске специального онлайн-сервиса (posobie16.gosuslugi.ru), с помощью которого можно подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Денежные средства можно получить на каждого ребёнка, имеющего российское гражданство. Обратиться за назначением выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Накануне стало известно, что портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью. У сайта перестала работать веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в системе и длительной загрузке.