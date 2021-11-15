Министр ЖКХ Московской области объяснил, как перерабатываются отходы

Комплексы по переработке отходов (КПО) отделяют от всех отходов доли для вторичной переработки и для компостирования, рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский телеканалу «360». Так, один из самых современных центров в Подмосковье «Алексинский карьер» за год переработал около миллиона тонн мусора.

Современные КПО включают в себя автоматизированный сортировочный комплекс, который отделяет 20% от общего объёма поступающих отходов для вторичной переработки и 30% для компостирования, — сообщил Велиховский.

«Алексинский карьер», расположенный в Клину, кроме главной своей задачи также позволяет создать рабочие места. Почти 200 человек устроились на работу, и 70 вакансий ещё доступны для новых сотрудников.

Ранее председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева сообщила, что в этой отрасли не хватает специалистов. Для решения этой проблемы будет создано кадровое агентство, рассказала она.