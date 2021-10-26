Стало известно о нехватке кадров в сфере утилизации отходов

В отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) не хватает специалистов. Об этом телеканалу «360» сообщила председатель межрегионального профессионального союза работников отрасли обращения с отходами производства Альбина Дударева. Для решения этой проблемы будет создано кадровое агентство, рассказала она.

На самом деле дефицит кадров на рынке труда в нашей отрасли очень ощущается. Я бы даже сказала, что профессиональных кадров в нашей отрасли нет. И это понятно — она же только создаётся. <...> В этом направлении ещё работать и работать. Поэтому сейчас мы начинаем закрывать этот дефицит кадров. С ППК РЭО мы планируем создать своего рода кадровое агентство, которое дало бы тот кадровый задел, который нам просто необходим, — сказала Дударева.

«Российский экологический оператор» (РЭО) определил список из более чем 30 ключевых профессий отрасли ТКО, для которых будут разработаны профстандарты. Это профессии, касающиеся раздельного сбора, сортировки, транспортировки, утилизации отходов, специалисты по экологии и технологиям в сфере производства и обращения с ТКО, цифровизации отрасли. В перечень вошли такие профессии, как заготовитель вторичных материальных ресурсов, диспетчер в сфере обращения с ТКО, производственный аналитик, техник-лаборант полигона ТКО и другие.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что сейчас в России недостаточно объектов по переработке мусора. Экологи выяснили, что из тех твёрдых коммунальных отходов, что отправляются на полигоны, можно переработать более половины.